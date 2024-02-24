Türkiye'yi kahreden taksici cinayeti o dizide işlendi!

Çağatay Ulusoy'un 'Dağhan Yalçın', Sümeyye Aydoğan'ın 'Aydan Güneş' karakterine hayat verdiği Gaddar dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

Her bölümü yankı uyandıran dizinin son bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu defa Türkiye'yi kahreden taksici cinayeti Gaddar dizisine konu oldu. İzmir'de kendisini 'Üşümesin diye' aracına alan taksi şoförü Oğuz Erge'yi öldüren katil yakalanmış, olay anına ait taksideki kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı. Yaşanan üzücü olay Hürer Ebeoğlu'nun senaryosunu yazdığı Ay Yapım imzalı diziye konu edildi.

Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği “Gaddar” lakaplı Dağhan dizide 2 çocuk babası taksici Rüstem Ayaz’ı acımasızca öldüren katili yakalayıp camdan aşağıya attı. Daha sonra da katilin cesedini taksicinin babasının dükkanının önüne astı. Dağhan acılı babaya 'Gözün açık gitmesin' dedi. Acılı baba 'Adın ne? Adını söyle bari. Kime dua edeceğimi bileyim' deyince Dağhan 'Gaddar' ismini kullandı. Bu durum Gaddar'ı bir kahramana dönüştürdü ve her yere 'Gaddar kötüleri haklar' yazıları asılmaya başlandı. Dizideki bu sahne sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Diziye; 'Efsane bölümdü', 'Taksici Oğuz Erge’yi unutmadığınız için teşekkürler', 'Bir kez daha gurur duydum', 'Bu sahne mükemmeldi', 'Çok etkileyici bir sahneydi' gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi