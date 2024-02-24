Yeniden Refah Partisi, Muzaffer Bıyık'ın pankartını söktü

Darıca Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık’ın, “ Türkiye Yüzyılında Darıca Emin Ellerde” yazılı pankartı gerekli izinler alınarak bir inşaatın etrafındaki paravana yapıştırıldı. Tek parça halindeki uzun pankart paravana yapıştırılırken, paravandaki mevcut Yeniden Refah Partisi adayı Fatma Kurtuluş’un iki ayrı pankartı kapatıldı.

PANKARTI SÖKTÜLER

Gece saatlerinde Yeniden Refah Partisi üyeleri paravana yapıştırılan Muzaffer Bıyık'ın pankartını sökerek, adaylarının olduğu pankartları ortaya çıkardı. Muzaffer Bıyık'ın pankartına ise herhangi bir hasar verilmedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ