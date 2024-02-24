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24 Şub 2024 - 10:34- Siyaset G:

İYİ Parti Körfez’de önemli istifa

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İYİ Parti Körfez Belediye Başkan Adayı olarak Azmi Cihat Hatipoğlu’nun belirlenmesine tepki gösteren isimlerin başında yer alan Körfez kurucu İlçe Başkanı Ömer Toyran partisinden istifa etti.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
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NE GÖNÜL NE DE PARTİ BAĞIM KALMIŞTIR

İYİ Parti Körfez kurucu İlçe Başkanı olan ve 31 Mart yerel seçimlerinde Körfez Belediye Başkan Adayı olmak isteyen Ömer Toyran İYİ Parti’den istifa etti. Toyran, Azmi Cihat Hatipoğlu’nun Körfez Belediye Başkan Adayı gösterilmesine sert tepki göstermiş ve "Hatipoğlu değerli bir hocamız, ancak bizim teşkilatımızın genel sıkıntısı kendi evlatları varken onları tercih etmemesi. Teşkilat kendi evlatlarını yiyor. Bence en büyük problem bu. Parti kendi evlatlarını yiyor" açıklamasında bulunmuştu. Toyran istifa sonrasında, "İYİ Parti ile ne gönül ne de parti bağım kalmamıştır" açıklamasında bulundu.

# parti, başkan, ilçe, Körfez, 31 Mart

24 Şub 2024 - 10:34 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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