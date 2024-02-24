İYİ Parti Körfez’de önemli istifa

NE GÖNÜL NE DE PARTİ BAĞIM KALMIŞTIR

İYİ Parti Körfez kurucu İlçe Başkanı olan ve 31 Mart yerel seçimlerinde Körfez Belediye Başkan Adayı olmak isteyen Ömer Toyran İYİ Parti’den istifa etti. Toyran, Azmi Cihat Hatipoğlu’nun Körfez Belediye Başkan Adayı gösterilmesine sert tepki göstermiş ve "Hatipoğlu değerli bir hocamız, ancak bizim teşkilatımızın genel sıkıntısı kendi evlatları varken onları tercih etmemesi. Teşkilat kendi evlatlarını yiyor. Bence en büyük problem bu. Parti kendi evlatlarını yiyor" açıklamasında bulunmuştu. Toyran istifa sonrasında, "İYİ Parti ile ne gönül ne de parti bağım kalmamıştır" açıklamasında bulundu.