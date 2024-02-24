AK Parti istemedi CHP birinci sıra adayı yaptı

ADAYLIĞI KABUL EDİLMEDİ

Kocaeli Sanayi Meclis Üyesi olan iş insanı Muhammet Ertürk, Demokrat parti kökenden gelen bir isim. Ertürk, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim öncesinde AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı olmak istedi. Bu istediğini yakın bir dostuna anlattı. Yakın dostunu da etkili olur diye MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Demirtaş ile görüştürdü. Demirtaş, kendisine gelen Ertürk’ü AK Parti İl Başkanı Şahin Talus’ a önerdi. AK Parti İl Başkanı Talus, Ertürk’ün İzmit Belediye Meclis Adaylığı talebini geri çevirdi.

CHP 1. SIRADAN ADAY GÖSTERDİ

AK Parti’de meclis adaylığı kabul görmeyen Muhammet Ertürk, bu kez de CHP’nin kapısını çaldı. CHP İzmit İlçe Örgütü ve İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis adayı olmak için kendine gelen Ertürk’ü meclis listesinin kontenjan birinci sıradan kendi istediğiyle çekilen Çetin Sarıca’nın yerine kontenjan birinci sıradan aday gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi