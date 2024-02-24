KESOB Başkanı Kadir Durmuş, üçüncü kez dede oldu. Kadir Durmuş ve eşi Suna Durmuş’un 3 çocuğundan ilki olan çocukları Kürşat Durmuş ve Selvet Durmuş çiftinin ilk çocukları dünyaya geldi. Özel MEDAR Hastanesi’nde doğan kız bebeğe babaannesinin ismi olan ‘Suna’ ismi verildi. Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kadir Durmuş üçüncü kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı.