A 101 ev satacak

A 101 Market bu kez satışa çıkardığı ürün ile dikkat çekti. Yat ve karavan satışlarıyla gündem olan A101 Market bu kez Tiny House satacak. Evin peşin fiyatı 399 bin 900 lira. Taksitli fiyatı ise 427 bin 893 lira. Tiny House 29 Şubat günü sadece marketler aracılığıyla satışa sunulacak.

30 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEK

30 gün içerisinde il ve ilçe merkezlerine ücretsiz teslimatı yapılacak Tiny House, 650 santim uzunluğunda, 255 santim genişliğinde ve 250 santim yüksekliğinde olacak. Yatak odası, mutfağın da içerisinde olduğu oturma odası ve banyodan oluşan Tiny House A 101 için özel olarak üretildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ