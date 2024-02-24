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Kocaeli’de ilk gün 13 saat 22 dakika oruç tutulacak

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11 Mart Pazartesi günü başlayacak Ramazan ayında Kocaeli’de vatandaşlar 13 saat 22 dakika oruç tutacak. Ramazan ayının son günü, 9 Nisan’da ise oruçlu kalınacak süre 14 saat 46 dakikaya ulaşacak.

Muhammet Emin Can
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Kocaeli’de ilk gün 13 saat 22 dakika oruç tutulacak mask
Kocaeli’de ilk gün 13 saat 22 dakika oruç tutulacak
Kocaeli’de ilk gün 13 saat 22 dakika oruç tutulacak
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14 SAAT 46 DAKİKA ORUÇ TUTULACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı, 11 ayın sultanı Ramazan’a kısa bir süre kala iller bazında imsakiye yayımladı. Kentimiz için yayımlanan imsakiyeye göre Ramazan ayının başlangıç tarihi olan 11 Mart’ta saat 05.47 imsak vakti olurken iftar vakti ise 19.09 olarak belirtildi. Kocaeli’de oruç tutan vatandalar buna göre Ramazan’ın ilk gün 13 saat 22 dakika oruç tutacak. Ramazan ayı son günü 9 Nisan’da imsak vakti 04.54, iftar vakti 19.40 olarak belirtildi. Kent, Ramazan Ayı’nın son günü ise 14 saat 46 dakika oruç tutacak.

Kocaeli’de ilk gün 13 saat 22 dakika oruç tutulacak

BAYRAM NAMAZI 10 NİSAN SAAT 07.00’DA

Kocaeli’de ilk gün ile son gün arasındaki oruçlu kalma süresi arasında 84 dakikalık fark söz konusu olurken ilk günden son güne doğru oruçlu kalma süresi artıyor. Bu yıl Kadir Gecesi 5 Nisan’ı, 6 Nisan’a bağlayan gece olarak açıklandı. Bayram namazı ise bayramın 1’inci günü de olan 10 Nisan sabahı, saat 07.00’da kılınacak.

Kocaeli’de ilk gün 13 saat 22 dakika oruç tutulacak

# Kocaeli

24 Şub 2024 - 11:27 Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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