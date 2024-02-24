Milli Piyango'nun başvurusuyla Twitch'e erişim engeli

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından biri olan Twitch'e erişim engeli getirildi.
Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından yapılan başvurunun, yasadışı bahis ve kumar yayınlarına ilişkin olarak yapıldığı ve ilgili mahkemenin erişim yasağı kararı aldığı öğrenildi.
Bu kararın ardından Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu erişim yasağını uygulamaya koydu. Karara üst mahkemeye itiraz hakkı bulunuyor.
Twitch'e rakip olarak çıkan ve Türkiye'de yayın platformu olarak hizmet veren Kick'e de iki gün önce yasak getirilmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.