Yanlış fenomen güldürdü

ŞARKI SÖZLERİNİ YANLIŞ SÖYLÜYOR
Sosyal Medya’da şarkıları yanlış söyleyerek milyonlar izlenen fenomen Kandıralı Ferdi, ATV haberde verdiği röportajda muhabirin şarkı sözlerini düzeltmesine rağmen yanlış söylemeye devam etti. Şarkıları unutturan Kandıralı Ferdi’nin görüntüleri güldürdü.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.