Bünyamin Çiftçi’den gençlere iki müjde birden

31 Mart yerel seçimleri öncesinde, Çayırovalılarla bir araya gelmeye devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, son olarak Çayırovalı gençlerle buluştu. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, Çayırovalı gençlere YKS sınav ücreti ve üniversite bursu hakkında iki müjde birden verdi. Çayırovalı gençlerin YKS ücretlerinin ilçe belediyesi tarafından karşılanacağını söyleyen Bünyamin Çiftçi, üniversiteyi kazanan öğrencilere burs vereceklerini belirtti. Program sonunda Başkan Çiftçi, gençlerle sohbet edip, Çayırova’ya dair fikir alışverişinde bulundu ve hayata geçirdiği projeleri anlattı.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.