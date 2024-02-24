Halil Konakçı İzmit’e geliyor

İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesinin “Gençlerimiz Medeniyet Yolunda” sloganıyla organize ettiği “Büyük Mirasımız: Ayasofya/Çanakkale” konferansa konuşmacı olarak Halil Konakçı katılacak. 2 Mart Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek program saat 19.30’da başlayacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Bu Atatürk düşmanının İzmit’e sokulmaması gerekir
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.