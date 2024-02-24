Amatör kümede muhteşem gol

OGÜN ŞAHİN’DEN SAHALARIMIZDA ENDER GÖRÜLEN GOL
Hisareynspor’un pilot takımı olan Asarköyspor, kadrosuna son hafta önemli isimleri kattı. Bu isimlerden biri de bu sezon başında Süper Lig takımlarından Hisareynspor’da oynayan Ogün Şahin’di. Tecrübeli oyuncu, cuma akşamı oynanan maçta tek golü atan isimdi. Maçın 10.dakikasında Asarköyspor kalecisinin uzun topunu kovalayan Ogün Şahin, havada omuzuyla düzeltti, arkasında kalan topu topuk pasıyla önüne aldı. Tecrübeli oyuncu, topu yere düşürmeden ceza sahası dışında nefis bir voleyle filelere gönderdi, bu golle maçtan 1-0 galip aldı. Maçın ilk yarısında ev sahibi Ulaşlıspor penaltı atışından yararlanamadı. Asarköyspor, bu galibiyetle 5.maçta puanını 10’a çıkardı.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.