Amatör kümede muhteşem gol

OGÜN ŞAHİN’DEN SAHALARIMIZDA ENDER GÖRÜLEN GOL

Hisareynspor’un pilot takımı olan Asarköyspor, kadrosuna son hafta önemli isimleri kattı. Bu isimlerden biri de bu sezon başında Süper Lig takımlarından Hisareynspor’da oynayan Ogün Şahin’di. Tecrübeli oyuncu, cuma akşamı oynanan maçta tek golü atan isimdi. Maçın 10.dakikasında Asarköyspor kalecisinin uzun topunu kovalayan Ogün Şahin, havada omuzuyla düzeltti, arkasında kalan topu topuk pasıyla önüne aldı. Tecrübeli oyuncu, topu yere düşürmeden ceza sahası dışında nefis bir voleyle filelere gönderdi, bu golle maçtan 1-0 galip aldı. Maçın ilk yarısında ev sahibi Ulaşlıspor penaltı atışından yararlanamadı. Asarköyspor, bu galibiyetle 5.maçta puanını 10’a çıkardı.