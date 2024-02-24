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- Spor

Derince’nin artık Gücü var

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Derince’de yeni bir kulüp daha kuruldu. Derincegücü Spor Kulübü, futbolda altyapı çalışmalarına başladı. Erkan Bayer’in Başkanlığını yaptığı kulüp U-12 Ligi’ne katıldı, U13 yaş grubunda da mücadele edecekler.

Kenan Meriç
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Derince’nin artık Gücü var
Derince’nin artık Gücü var
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DERİNCEGÜCÜ SK ALTYAPI SPORCULARI BİR ARAYA GELDİ

Erkan Bayer’in Başkanlığını yaptığı Derincegücü Spor Kulübü, önceki gün altyapıda eğitim gören sporcular ve aileleriyle birlikte oldular. Derince Vatan Caddesi’nde bulunan Derince Birlikspor Tesisleri’nde toplanan Mavi-Beyazlı ekip, ailelerin katkısıyla da mangal partisi yapıldı. Futbol Okulu çalışmalarının bir bölümünü bu sahada gerçekleştiren Derincegücü SK’ya D.Birlikspor yönetimi de çok büyük kolaylık sağlıyor. Futbol okulunda antrenör olarak Samet Efe görev yapıyor. Kayıt yaptıracakların 0543 933 93 23 nolu telefondan bilgi almaları istendi.

Derince’nin artık Gücü var

DERİNCE BİRLİKSPOR İLE ORTAK ÇALIŞIYOR

Derince Birlikspor ile Derincegücü SK takımları birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yeni kurulmasına rağmen Derincegücü SK’nın altyapısında 100’den fazla sporcu var. Ayrıca müsabaka grupları içinde Derince Birlikspor, kendi bünyesinde bulunan, oyuncuları maç tecrübesi kazansınlar diye bu kulübe yönlendiriyor. Derincegücü SK Başkanı Erkan Bayer, “Özellikle Belediye Başkanımız Zeki Aygün’e desteği için teşekkür ediyoruz. Kardeş kulübümüz Derince Birlikspor da bize kapılarını açtı, her türlü yardımda bulunuyorlar” dedi.

Derince’nin artık Gücü var
Derince’nin artık Gücü var

# HER, yeni, VAR, Derince

24 Şub 2024 - 12:59 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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