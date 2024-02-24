Efeler evinde

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR GELİYOR
Geçen hafta kent derbisinde Gebze Belediyespor’a 29-27, 25-18 ve 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup olan Kağıtspor, Play-Off hattına yaklaşma şansını kullanamamıştı. Mavi-Beyazlı ekip, bu kez sahasında ligde 4.sırada bulunan, Play-Off’un en iddialı takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak. Kağıtspor 16 maçta 27 puanla 7.sırada yer alıyor. Rakibi İstanbul Büyükşehir ise 16 maçta 34 puanla 4.sırada bulunuyor.
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.