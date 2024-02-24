Efeler evinde

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR GELİYOR

Geçen hafta kent derbisinde Gebze Belediyespor’a 29-27, 25-18 ve 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup olan Kağıtspor, Play-Off hattına yaklaşma şansını kullanamamıştı. Mavi-Beyazlı ekip, bu kez sahasında ligde 4.sırada bulunan, Play-Off’un en iddialı takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak. Kağıtspor 16 maçta 27 puanla 7.sırada yer alıyor. Rakibi İstanbul Büyükşehir ise 16 maçta 34 puanla 4.sırada bulunuyor.

Kaynak: Spor servisi