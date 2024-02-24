Gebze Belediyespor Fenerbahçe’ye konuk

ÇOK ÖNEMLİ MAÇ
Ligde 31 puanla 5.sırada yer alan Gebze Belediyespor, aynı puanlı Fenerbahçe Parolapara karşısında kazanıp, Play-Off iddiasını sürdürmek istiyor. Kırmızı-Beyazlı ekip, ligde 16 maçta 10 galibiyet aldı. Pazar günkü rakibi Fenerbahçe Parolapara da aynı şekilde 16 maçta 10 galibiyeti bulunuyor. Geçen hafta kent derbisinde Büyükşehir Kağıtspor’u 3-0 yenerek çok büyük moral bulan Gebze Belediyespor, bu zoru deplasmandan da galip dönmeyi hedefliyor.
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.