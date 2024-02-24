Kocaeli’de konteynerden 5 milyon TL’lik kaçak ürün çıktı

İŞTE YAKALANANLAR
Yapılan kontrollerde şüpheli yoğunluk gözlenmesi sonucu konteynerde detaylı arama yapıldı. Arama sırasında beyan harici olduğu belirlenen; 9 bin 413 adet hoparlör, 4 bin 550 adet manyetik akıllı şarj cihazı, 128 bin 000 adet kablolu kulaklık, 5 bin adet AUX kablo,11 bin 960 adet UXB kablo, 2 bi adet telefon tutucu, bin 500 adet mikrofon,13 bin 980 adet kamere koruyucu cam, 218 bin 320 adet karton kutu, 2 bin 390 adet MP3 player olmak üzere toplam 497 bin 547 adet beyan harici kaçak eşya ele geçirildi.
Ele geçirilen eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon Türk Lirası olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.