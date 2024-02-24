Kocaeli’de konteynerden 5 milyon TL’lik kaçak ürün çıktı

İŞTE YAKALANANLAR

Yapılan kontrollerde şüpheli yoğunluk gözlenmesi sonucu konteynerde detaylı arama yapıldı. Arama sırasında beyan harici olduğu belirlenen; 9 bin 413 adet hoparlör, 4 bin 550 adet manyetik akıllı şarj cihazı, 128 bin 000 adet kablolu kulaklık, 5 bin adet AUX kablo,11 bin 960 adet UXB kablo, 2 bi adet telefon tutucu, bin 500 adet mikrofon,13 bin 980 adet kamere koruyucu cam, 218 bin 320 adet karton kutu, 2 bin 390 adet MP3 player olmak üzere toplam 497 bin 547 adet beyan harici kaçak eşya ele geçirildi.

Ele geçirilen eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon Türk Lirası olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Kaynak: İHA