Karamürselspor’a Arslanbey’den transfer

DILGEŞ TANGÜNER’İ ALDI
Arslaney GB, altyapısından yetişen, iki yıldır da A Takım kadrosunda yer alan 2003 doğumlu Dılgeş Tangüner, bu sezon oynadığı futbolla dikkat çekti. Play-Off’u garantileyen Karamürselspor, genç oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Stoperde oynayan 21 yaşındaki genç oyuncu, Play-Off’un yıldızlarından olması bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.