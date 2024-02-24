Fatih Güler’den sonra Mevlan Yantur’u da aldı

BAĞDATSPOR’A TAKVİYE
Daha önce Arslanbey GB’nin Süper Lig’de 36 golle gol karlı oyuncusu Fatih Güler’i transfer etmişti. Şimdi de aynı takımdan stoper 22 yaşındaki Mevlan Yantur ile anlaştı. Köseköy Ateşspor’da yıldızı parlayan Mevlan Yantur, iki sezon bu takımda Play-Off oynamıştı. Ateşspor, bu sezon Süper Lig’e katılmadığı için Mevlan Yantur, bu yılı Arslanbey GB takımından geçirdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.