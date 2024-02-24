Fatih Güler’den sonra Mevlan Yantur’u da aldı

BAĞDATSPOR’A TAKVİYE

Daha önce Arslanbey GB’nin Süper Lig’de 36 golle gol karlı oyuncusu Fatih Güler’i transfer etmişti. Şimdi de aynı takımdan stoper 22 yaşındaki Mevlan Yantur ile anlaştı. Köseköy Ateşspor’da yıldızı parlayan Mevlan Yantur, iki sezon bu takımda Play-Off oynamıştı. Ateşspor, bu sezon Süper Lig’e katılmadığı için Mevlan Yantur, bu yılı Arslanbey GB takımından geçirdi.