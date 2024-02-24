Serkan Uzun ve Onur Cebeci Nusretiyespor’da

ÇOK ÖNEMLİ TRANSFERLER
Nusretiyespor’un kadrosuna dahil ettiği isimlerden Serkan Uzun, bu sezon başında 1.Küme takımlarından Yavuzspor forması giydi. Defansın ortasında görev yapan 35 yaşındaki tecrübeli isim Serkan Uzun, Hereke Yıldızspor, Sırrıpaşa FK ve Çınarlıspor takımlarında da forma giydi. Nusretiyespor’un son transferi ise Onur Cebeci. Daha önce Yuvacıkspor, Bağdatspor ve Derbentspor takımlarında oynayan Onur Cebeci bek ve kanatta oynayabiliyor. Onur Cebeci, son olarak Süper lig takımlarından Başiskele Belediyespor’da görev yaptı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.