Serkan Uzun ve Onur Cebeci Nusretiyespor’da

ÇOK ÖNEMLİ TRANSFERLER

Nusretiyespor’un kadrosuna dahil ettiği isimlerden Serkan Uzun, bu sezon başında 1.Küme takımlarından Yavuzspor forması giydi. Defansın ortasında görev yapan 35 yaşındaki tecrübeli isim Serkan Uzun, Hereke Yıldızspor, Sırrıpaşa FK ve Çınarlıspor takımlarında da forma giydi. Nusretiyespor’un son transferi ise Onur Cebeci. Daha önce Yuvacıkspor, Bağdatspor ve Derbentspor takımlarında oynayan Onur Cebeci bek ve kanatta oynayabiliyor. Onur Cebeci, son olarak Süper lig takımlarından Başiskele Belediyespor’da görev yaptı.