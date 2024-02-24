İzmit Belediyesi’nden o mahalleye yeni park

‘Daha yaşanabilir bir İzmit’ vizyonu ile çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Veliahmet Mahallesi Hacı Kasım Sokak’ta vatandaşların dinlenebileceği bir park alanı inşa etti.
BÖLGE HALKINDAN TEŞEKKÜR
Toplam 290 metrekare alanda yapılan çalışmada 70 metrekare mineral parke döşemesi, 220 metrekare yeşil alan için ise bitkilendirme çalışması yapıldı. Ayrıca bölgeye 2 adet yay pergola konularak oturma alanları oluşturuldu. Bölge sakinleri çalışmalardan dolayı Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.