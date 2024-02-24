Aşkın Peygamberi gönüllere dokundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla “Aşkın Peygamberi” konulu özel bir program düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programda Hz. Peygambere övgü ve sevgi anlamı taşıyan çeşitli türlerdeki eserler katılımcıların kalplerine dokundu.

MEVLİT, ŞİİR VE İLAHİLER

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu “Aşkın Peygamberi” etkinliği, Kocaelileri peygamber sevgisinde buluşturdu. “Aşkın Peygamberi” adlı programda Alemlerin Efendisi için aşkla söylenmiş eserler okundu. Bu özel programın sanat yönetmenliğini Ahmet Kara yaparken, koro ve program orkestrası, Şef İhsan Özer tarafından yönetildi. Sanatçılar Onur Şan, Atakan Akdaş ve Ender Doğan ise Hz. Peygamber için söylenmiş en güzel ilahi, şarkı ve türkülere ses verdi. Aynı zamanda yazar Ali Bektaş anlamlı gecede anlatımı ve okuduğu naatlarla dinleyenlere edebiyat şöleni yaşattı. En güzel övgülerin Hz. Peygamber için dile geldiği programda, katılımcılar Berat Kandili’ni huzurla karşıladı.

Kaynak: Bülten