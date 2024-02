Özlü; “Başiske’mizi Türkiye Yüzyılına en iyi şekilde hazırlıyoruz”

Başiskele Belediye Başkanı olarak her zaman halkla iç içe olan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, son olarak Yeşilyurt Mahallesi’nde komşularına misafir oldu. Ziyarette Başkan Özlü’ye AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimi eşlik etti. 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları kapsamında Teras Marmara Sitesi’nde ikamet eden hemşerileriyle kucaklaşan Başkan Özlü, yoğun bir sevgi ve ilgiyle karşılandı. Ziyarette Başiskeleli hemşerileriyle komşularıyla hasbihal eden Özlü, geride kalan 5 yılda yapılan güzel işlerden ve önümüzdeki dönemde yapılacak projelerden bahsetti.

Başkan Özlü ziyarette yaptığı konuşmada, "Geride bıraktığımız 5 yılda Başiskele'mizde birçok ilke imza attık. Çevre, şehircilik, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda gerçekleştirdiğimiz projelerle hem şehrimize hem de ülkemize örnek teşkil ettik. Kentimizin hızlı gelişimine ayak uydurarak, genç ve dinamik kadromuzla birlikte proaktif çözümler ürettik. Azim ve inancımızla ilçemizi, Türkiye'nin gelecek yüzyılına en iyi şekilde hazırlıyoruz. Hemşerilerimizden aldığımız güç ve ilham ile daha güzel işlere imza atacağız inşallah." dedi.

"KENTİMİZİN GELECEĞİNİ ORTAK AKILLA TASARLIYORUZ"

Başiskele'de katılımcı belediyecilik ile ortak yönetim anlayışını 5 yıllık süreçte şiar edinen M. Yasin Özlü, Özgüneşler ailesine yaptığı ziyarette Başiskele'nin geleceği için ortak akılla yapılan işlerin öneminden bahsetti. Özgüneşler ailesine misafir olan Başkan Özlü, burada yaptığı konuşmada Başiskele'nin geleceğini 7'den 77'ye herkesin ve her kesimin ortak aklıyla tasarlayarak, el birliği ile inşa ve ihya ettiklerini söyledi. Özlü, "Başiskele'mizin kıymetli sakinleriyle her buluşmamızda kentimizin gelecek vizyonu üzerine hasbihal edip fikir alışverişinde bulunuyoruz. Değerli hemşerilerimin destekleriyle, gençliğimizin verdiği dinamizm ile gayret edip nice güzel işleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Akgüneşler ailesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu. Başiskele Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başiskele Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, yaptığı ziyaretlerde hemşerilerini de birinci ağızdan dinleyerek komşularının istek, talep ve önerilerini de tek tek not aldı ve sorularını büyük bir içtenlikle cevaplandırdı.

Kaynak: Bülten