Kocaeli Adliyesi'nde görevli memur yaşamını yitirdi

Kocaeli Adliyesi 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde görev yapmakta olan zabit kâtibi Zennure Özlü yaşadığı rahatsızlıklara bağlı olarak yaşamını yitirdi. Yakınları ve mesai arkadaşları Zennure Özlü'nün ölümünün üzüntüsünü yaşadı. Zennure Özlü'nün cenazesi bugün Gölcük Panayır Mahallesi Panayır Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Panayır Mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.