Çetinkaya sevgisi Karapınar’da geceyi aydınlattı

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karapınar Mahallesi’nde yapmış olduğu ziyarette büyük bir sevgi seli ile karşılaştı. ‘Başkan Çetinkaya’ sloganları ile karşılanan Çetinkaya, tek tek vatandaşlarla tokalaştı, sohbet etti. Karşılama sonrasında vatandaşlara seslenen Çetinkaya, duygu dolu anlar yaşadığını belirterek sevgi ve ilgiden dolayı teşekkür etti.

BENİ DUYGULANDIRDINIZ

“Bu akşam beni duygulandırdınız” diyen Çetinkaya, “Beni tanırsınız, Karamürsel Belediye Başkanlığına aday olmuş bir kardeşiniz olarak buradayım. Başkanımız İsmail Yıldırım’ın da desteğini aldık, çalışmalara başladık. Teşkilatımızda 20 yıllık bir mazimiz var. Bana bu görevi layık gördüklerinden beri çalışmaya hızlanarak devam ettim.

“ÖNCELİĞİM KARAMÜRSEL”

Benim için ‘Mesut Çetinkaya Başkan olamazsa camiye vaiz olacak’ diyorlar. Bana ister Cuma hutbesi veriyor desinler, ister vaiz olacak desinler benim önceliğim Karamürsel. Yolumuz uzun, yükümüz ağır, bu yükün altından kalkmak için de desteğinize hep ihtiyacımız olacak.

GÖZÜM KULAĞIM OLACAKSINIZ

Ben açıkça söylüyorum. Buradan ilan ediyorum; bana oy veren herkes benim meclis üyem olacak. Duyduğu, gördüğü, fakiri, fukarayı bana ulaştıracak ki benim gözüm kulağım olacak. Bu yükü beraber taşıyacağız. Duyanlar, duymayanlara anlatsın.

Karamürsel’de kimse aç yatağa girmeyecek” dedi.

Kaynak: Bülten