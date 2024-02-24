Yerel seçim takvimi işliyor

Mahalli İdareler Seçimleri için takvim işliyor. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri, il ve ilçe seçim kurullarında dün ilan edildi.
Bugün, saat 17.00'ye kadar listelere itiraz edilebilecek. İtirazın kabul edilmesi, adaylıktan istifa ya da vefat gibi nedenlerle listelerde oluşacak eksiklikler 2 Mart'a kadar tamamlanacak. Kesin aday listeleri ise 3 Mart'ta ilan edilecek.
3 Mart'ta aynı zamanda birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak.
Takvimdeki önemli bir tarih de seçmen bilgi kağıtlarının dağıtıma çıkarılacağı 29 Şubat olacak.
Propaganda dönemi 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek.
Kaynak: TRT Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.