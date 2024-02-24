Yerel seçimlere 36 gün kaldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle; Bu gece idrak edeceğimiz Berat gecenizi tebrik ediyorum. Başta Gazze’deki kardeşlerimiz olmak üzere mazlumların Allah yardımcısı olsun diye dua ediyorum. Mayıs seçimleri bir dönüm noktasıdır. Millet olarak geriye baktığımızda nasıl bir badire atlattığımızı daha iyi anlıyoruz. Muhalefetin durumuna baktığımızda Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz. Sakarya yine destan yazdı. Yüzde 65 ile destek olan Sakaryalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sakarya inşallah 31 Mart’ta çok daha güçlü şekilde yanımızda olacaktır. Şu anda meydanda 60 bin kişi var. Sakarya geleceğimize güvenle bakmamızın da teminatıdır. Milli mücadelede olduğu gibi 15 Temmuzda da hainlere geçit vermeyen şehir Türkiye Yüzyılı’nın parlayan şehridir. Muhalefetin oyunlarına hiç gelmedi. Türkiye’nin ikinci büyük partisi saç saça baş başa kavga ediyor. Yaptıkları kongredeki şaibeler, aday belirlemede vahim iddialar duyduk. Dünya batsa umurlarında değil. Kendi şahsi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor."

Kaynak: Haber Merkezi