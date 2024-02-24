Arka arkaya depremlerin ardından Naci Görür’den uyarı geldi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün saat 15.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10,86 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Gemlik ilçesinde paniğe yol açarken, Orhangazi ilçesi ile Bursa kent merkezinde de hissedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Bursa depremine ilişkin sosyal medyadan değerlendirmede bulundu...
Görür'ün paylaşımı şöyle: Gemlik Bursa'da da 4,0 deprem meydana geldi. Deprem KAF'ın güney kolu, Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay yavaş stres biriktiriyor. Son deprem 1857 yılında. Sevgiyle.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.