Gıda ürünleri satın alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sakarya Büyükşehir Belediyesi gıda ürünleri satın alacak. 10000 Adet Gıda Kolisi Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale ve Teklif Açma Tarihi 15 Mart Cuma günü saat 10:00’da.

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Kaynak: Haber Merkezi