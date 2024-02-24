Kavşakta asansör ve merdiven inşa edilecek

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kavşakta asansör ve merdiven inşa edecek. SGK Köprülü Kavşakta Asansör ve Merdiven Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale ve Teklif Açma Tarihi 11 Mart Pazartesi günü saat 10:30’da.

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Kaynak: Haber Merkezi