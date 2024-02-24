Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü öğrencisinden büyük başarı

1827 PROJE ARASINDA İLK 100’E GİRDİ
Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü’nde eğitim gören 12 IB sınıfı öğrencisi Alara Boztuna, TÜBİTAK 2204-A lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına danışman öğretmeni Lale Işıkel Şanlı ile hazırladığı “Kanser Hücrelerinin Büyüme Hızlarının Matematiksel Modellenmesi” projesi ile katıldı. Alara Boztuna’nın projesi 1827 proje içerisinde ilk 100’e girme başarısı gösterdi. Boztuna ilk 100’e giren projesi ile bir üst aşamaya geçti. Boztuna’nın projesi 4-6 Mart tarihlerindeki bölge sergisine katılma hakkı kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.