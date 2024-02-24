Şahin Talus: ‘Hedef 13-0’

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, partinin tüm dinamiklerini 31 Mart öncesinde diri tutmak adına parti kurucularından sonra bugün de geçmiş dönem ilçe başkanlarıyla da bir araya geldi. Maide Restouran’ta gerçekleştirilen buluşmaya; AK Parti’nin kuruluşundan bugüne davaya büyük katkı sunan geçmiş dönem ilçe başkanları katıldı.

AK PARTİ’NİN TEMELİMİZDE İSTİŞARE VAR

Geçmiş dönem ilçe başkanlarının fikir ve önerilerini alan ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktaran AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, “AK Parti, istişareyle kurulmuş, bugüne kadar da her seviyede ve zeminde istişare kültürünü yaşatmış bir partidir. 21 yıllık iktidarımızda da hala güçlü ve dinamik olmamızda bu kültürün ve milyonlarla ifade ettiğimiz büyük AK Parti ailemizin her bir ferdinin emeği vardır.

HİZMET VE ESER SİYASETİ

Bugün de kutlu davamıza büyük emek veren geçmiş dönem ilçe başkanlarımızla bir araya geldik. Onların fikir ve önerilerini aldık, yaptığımız çalışmalarla ilgili de istişarede bulunduk. Biz biriz ve beraberiz. Bu birlik ve beraberlik ile de 31 Mart’ta Kocaeli’nin genelinde zafer elde edeceğiz, ‘gerçek belediyecilik’ anlayışı ile hizmet ve eser üretmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Kaynak: Bülten