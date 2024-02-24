Akşener, partisinin seçim beyannamesini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin yerel seçim beyannamesini açıkladı.

Milli, hür ve müstakil bir siyaset vadettiklerini ifade eden Akşener, seçimleri kazandıkları belediyelerde kaçak sığınmacılara izin vermeyeceklerini söyledi.

"Kaçak sığınmacıların kurdukları gettolarda sadece birbirlerine hizmet ettikleri etnik yaşam adacıkları minik Suriye’ler kurmalarına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Akşener, "Tüm gettolarda kentsel dönüşüm çalışması başlatıcaz." diyerek kentsel dönüşüme ilişkin de mesajlar verdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MESAJI

Akşener, deprem riski olan yerlerde kamu yararını gözeten şeffaf bir anlaşıyla hızla kentsel dönüşüm yapacaklarını; gençlere, kadınlara, çocuklar ve emeklilere destek vereceklerini açıkladı.

EMEKLİLERE DESTEK

"İktidar emeklilerimizi yoksulluğa mahkum etmeye kararlı yönettiğimiz belediyelerde her emeklimizin gelirine destek sunacağız." diyen Akşener, oy uğruna milleti birbirine düşürene benzemeyeceklerinin de altını çizdi.

Akşener, "Biz Cumhuriyet düşmanlarıyla uzlaşı peşine koşmayız. Atatürk’e beddua edenlerle kol kola yürümeyiz." dedi.

Beyannamenin açıklanmasının ardından,, İYİ Parti 81 il ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Kaynak: NTV