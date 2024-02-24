YRP Başiskele Gençlik Kolları Başkanı istifa etti

Yeniden Refah Partisi Başiskele Gençlik Kolları Başkanı Semih Tanta görevinden istifa etti. Semih Tanta yaptığı açıklamada, “Millî görüşün temsilcisi Yeniden Refah Partisinde mevcutta yürüttüğüm Başiskele gençlik kolları başkanlığını yaptığımız istişareler sonucunda bugün itibariyle sonlandırma kararı aldım. Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğüm kıymetli ağabeyim gençlik kolları il başkanı Yusuf Arınç ve yönetimine teşekkür ederim. Önümüzdeki yerel seçimlerde halkımız için en hayırlısını dilerim.” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfezli̇ - korkuya gerek yok
geliyor beklenen Başkan ve yönetim şekli
yukardan bakmadan halkın yanında
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.