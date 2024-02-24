Eşini ve iki kızını öldüren cani babanın ifadesi: Uzaylılar öldürdü!

Kayıplara karışan Güney'in, kızı Zeliha'nın evliliğine karşı çıktığı, 3 kadının ölümüyle sonuçlanan tartışmanın da bundan çıkmış olabileceği iddia edildi. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli baba işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Şüpheli babanın ilk ifadesi de ortaya çıktı.

İstanbul Ümraniye'deki bir sitede dün yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: Erzurumlu iş adamı Suat G.'nin (57) bu sitede 3 dairesi vardı. Dairelerden birinde kendisi ile birlikte dini nikahla yaşamayı sürdürdüğü eşi Yasemin Ünlü (49) ve ilk eşinden kızı Mine Güney (30), diğerinde kızı Zeliha Güney (31) ve bir diğerinde ise Suat G.'nin annesi yaşıyordu.

"BABAM YAPTI"

Ailenin yanında çalışan kadın, sabah saatlerinde kapıyı açamayınca site yönetimine haber verdi. Yedek anahtarla içeri girilince Zeliha Ünlü'nün öldürüldüğü ortaya çıktı. Suat G.'nin daireye gelen oğlu, "Bu olayı babam yaptı. Hemen diğer daireye de bakın" deyince bir diğer daire kontrol edildi. Burada da anne Yasemin Ünlü ile kızı Mine Güney'in cansız bedenlerine rastlandı.

Siteye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin yaptığı kamera incelemesinde Suat G.'nin önceki gün siteye geldiği ve dün sabah 10.00 sıralarında BMW X5 model ciple kaçtığı ortaya çıkarıldı. Poliste 3 kaydı çıkan Suat G.'nin kendisine ait inşaat ve demir çelik şirketinin internet sitesinde, bakkal dükkanında çıraklık ve sonrasında seyyar satıcılıkla başlayan iş hayatında 1985'ten itibaren özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tavukçuluk sektöründe faaliyet yürüttüğü ve 2007'de Doğu Anadolu Vergi Rekortmeni olduğu belirtildi.

Pandemi sonrasında inşaat sektörüne yönelen Suat G.'nin resmi nikahlı 7 çocuğunun annesi olan ilk eşinden 2004'te boşandığı, boşandıktan sonra 2 oğlunun annesi Yasemin Ünlü ile dini nikahla yaşamaya başladığı bilgisine ulaşıldı. Cinayet Masası dedektifleri, ilk yaptıkları soruşturmada Suat G.'nin, kızı Zeliha Güney'in evlenmesine karşı çıktığını, bu nedenle yaşanan bir tartışmanın ardından ailesini katletmiş olabileceğini belirledi.

Olaya ilişkin çok yönlü soruşturma sürerken, Suat G.'yi yakalamak için tüm adresleri didik didik arayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarıyla zanlı Suat G. aynı gün içinde Kartal'da bulunan bir spor salonunda yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlının üzerinde 3 adet tabanca, 6 adet şarjör, yüklü miktarda döviz ve pasaport ele geçirildi.

Dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha ve Mine Güney'i silahla vurarak öldüren Salih G.'nin emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Zanlının, "Eşim bana küfretti. Kendimi kaybettim. Kızlarım sözümü dinlemiyordu" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Suat G. ile olayla ilgisi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan F.D. adliyeye sevk edildi. Suat G.'nin emniyete çıkışı esnasında kendisine yöneltilen "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Ben öldürmedim. Ben kimseyi öldürmedim. Uzaylılar öldürdü" şeklinde akılalmaz bir yanıt verdi.

Kaynak: Sabah