Kargo paketini top gibi eve attı

Gölcük Yeniköy’de yaşayan Nizam A. kargo görevlisinin paketini bahçe kapısının önünden evinin giriş kapısına doğru atmasına tepki gösterdi. Nizam A. evinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Görüntülerde görevlinin birkaç metre yürümek yerine paketi fırlatıp hızla gittiği görüldü.
GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Nizam A. sosyal medya hesabından, “ Kocaeli Gölcük Şubesi kargolarımı frizbi oynar gibi, bahçe kapımdan yaklaşık 6 metre uzaklıkta olan giriş kapıma fırlatmaktadır. Ne zile basma ne de teslimat kodu istenmekte. Bahçeme koyduğum kamera ile tespit edilmiş kayıt ektedir. Aras önem (mi) taşırmış.” diye paylaşımda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.