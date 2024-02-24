Kargo paketini top gibi eve attı

Gölcük Yeniköy’de yaşayan Nizam A. kargo görevlisinin paketini bahçe kapısının önünden evinin giriş kapısına doğru atmasına tepki gösterdi. Nizam A. evinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Görüntülerde görevlinin birkaç metre yürümek yerine paketi fırlatıp hızla gittiği görüldü.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Nizam A. sosyal medya hesabından, “ Kocaeli Gölcük Şubesi kargolarımı frizbi oynar gibi, bahçe kapımdan yaklaşık 6 metre uzaklıkta olan giriş kapıma fırlatmaktadır. Ne zile basma ne de teslimat kodu istenmekte. Bahçeme koyduğum kamera ile tespit edilmiş kayıt ektedir. Aras önem (mi) taşırmış.” diye paylaşımda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi