Trafik kazası ulaşımı kilitledi

Kaza, D-100 kara yolu İSU Genel Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmit istikametinde meydana gelen maddi hasarlı kaza ulaşımı etkiledi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İzmit istikametinde araçlar adım adım ilerledi. Araçların yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.