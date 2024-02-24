Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresi 25 dakika daha azalacaktır”

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Sakarya Mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sakarya’da son 21 yılda 183 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Sakarya’yı hızlı tren ile buluşturduk. Şehir sınırlarımızdaki hızlı tren hattı üzerinde çalışmaların halen sürdüğü yerler bittiğinde Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresi 25 dakika daha azalacaktır. Adalette, 20 bin metrekare açık ve 103 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir adliye sarayı yapıyoruz. Sağlıkta, bin 300 yataklı eğitim ve araştırma hast

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresi 25 dakika daha azalacaktır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresi 25 dakika daha azalacaktır”
+12
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Sakarya Mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sakarya’da son 21 yılda 183 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Sakarya’yı hızlı tren ile buluşturduk. Şehir sınırlarımızdaki hızlı tren hattı üzerinde çalışmaların halen sürdüğü yerler bittiğinde Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresi 25 dakika daha azalacaktır. Adalette, 20 bin metrekare açık ve 103 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir adliye sarayı yapıyoruz. Sağlıkta, bin 300 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi başta olmak üzere toplamda bin 946 yataklı 23 hastanenin de aralarında olduğu 59 adet sağlık tesisini hizmete açtık. Yapımı süren bin yataklı Sakarya Şehir Hastanemizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız. Allah’ın izniyle Türkiye Yüzyılı’nın doğuşunun önünü kimse kesemeyecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresi 25 dakika daha azalacaktır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart mahalli idareler seçimleri öncesinde miting programlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü durağı Sakarya oldu. Erdoğan, partisinin düzenlediği mitinge katılmak üzere Sakarya Demokrasi Meydanı’na geldi. 60 bin kişinin bulunduğu meydanda partililere hitap eden Erdoğan, “Sakarya diğer alanlarda olduğu gibi bu mücadelede de ülkemizin önde gelen şehirleri arasındaki yerini aldı. Savunma sanayiinde sürekli yükselttiğimiz hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz. Yeter ki şu dört ilkeye sıkı sıkıya sahip çıkmaya devam edelim. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Bu irade 85 milyonuyla milletimizle yaşadıkça Allah’ın izniyle Türkiye Yüzyılı’nın doğuşunun önünü kimse kesemeyecektir. Türkiye bugün bölgesel ve küresel bir güç hedefine sahipse gerisinde son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet alt yapısı var. Ülkemizin her şehri her karış toprağı bu yatırımlardan istifade etmiştir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresi 25 dakika daha azalacaktır”

“Sakarya’da son 21 yılda 183 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık”

Sakarya’ya son 21 yılda yapılan yatırımları anlatan ve bin yataklı Sakarya Şehir Hastanesi’nin de en kısa sürede tamamlanarak hizmete girileceğini ifade eden Erdoğan, “Sakarya’da son 21 yılda 183 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Eğitimde, şehrimize 3 bin 642 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci devlet üniversitesi Sakarya Uygulamalı Birimler Üniversitesi’ni kurduk. Gençlik ve sporda 14 bin 500 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 28 bin kişi kapasiteli şehir stadyumu başta olmak üzere 88 spor tesisi inşa ettik. Sakaryalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 4 buçuk milyar lira tutarında kaynak aktardık. Adalette, 20 bin metrekare açık ve 103 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir adliye sarayı yapıyoruz. Sağlıkta, bin 300 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi başta olmak üzere toplamda bin 946 yataklı 23 hastanenin de aralarında olduğu 59 adet sağlık tesisini hizmete açtık. Yapımı süren bin yataklı Sakarya Şehir Hastanemizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız. TOKİ vasıtasıyla 8 bin 501 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Kentsel dönüşümle; şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz bin 740 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Şehrimizdeki 7 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 98’ine hizmet veriyoruz. Sakarya’da 2 Millet Bahçesi yaptık. Ulaştırmada; 133 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 401 kilometreye çıkardık. Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul’a ulaşımı kolaylaştırdık” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresi 25 dakika daha azalacaktır”

“Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresi 25 dakika daha azalacaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sakarya Üniversitesi-Demokrasi Meydanı Tramvay Hattı için çalışmalarımız sürüyor. Sakarya’yı hızlı tren ile buluşturduk. Şehir sınırlarımızdaki hızlı tren hattı üzerinde çalışmaların halen sürdüğü yerler bittiğinde Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresi 25 dakika daha azalacaktır. Sakarya’ya hızlı tren fabrikasını kurarak ülkemizin ihtiyacı olan tren setlerinin hızlı tren noktasında hafif raylı sistem araçlarının milli imkanlarla üretilmesini sağladık. Tarım ve ormanda Sakarya’ya 2 baraj, 4 gölet, 61 taşkın koruma tesisi, 12 sulama tesisi ve 9 hidroelektrik santral tesisi inşa ettik. İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 57 bin dekar araziyi daha sulamaya açtık. Yapımı devam eden 4 sulama tesisiyle 25 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Şehrin, içme suyu ihtiyacının karşılanmasında önemli bir alternatif olacak Ballıkaya Barajı’nın inşasında yüzde 85 seviyesine geldik. Sakaryalı çiftçilerimize; 10 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Sanayi ve teknolojide 2 endüstri bölgesi, 6 yeni organize sanayi bölgesi, 2 TEKNOPARK, 24 araştırma-geliştirme merkezi ve 5 tasarım merkezi kurduk. İstihdamı desteklemek için Sakarya’daki işverenlere toplam 6 buçuk milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Enerjide Sakarya’nın bütün ilçelerine doğalgaz arzı sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yatırımları katlayarak artıracağız. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yatırımları katlayarak artıracağız. Şu anda cumhurbaşkanı bu kardeşiniz mi? Hükümet biz miyiz? Dolayısıyla biz hükümet olduktan sonra Sakarya’da yerel yönetimi bizlere verdiğiniz zaman hem yerel yönetim hem hükümet olarak bütün imkanlarımızla, bu ne demektir? Sakarya her türlü hizmeti görecek demektir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresi 25 dakika daha azalacaktır”

Adaylar tanıtıldı

Daha sonrasında şehre kazandırılan yatırımların kısa film videosu izletildi. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan adaylarını tanıttı. Programın ardından Erdoğan, Sakarya’dan ayrıldı.

Kaynak: İHA

# başkan, VAR, Türkiye, HER, ifade, 31 Mart, parti, hizmet

24 Şub 2024 - 16:34 İHA Sakarya- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.356.395 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

KURUÇEŞME SEYİRPORT KAFEYE ELEMANLAR ARANIYOR

İzmit – Kuruçeşme, Akpınar mahallesinde açılışını yapacağımız SEYİRPORT kafemize; *LAHMACUN – PİDE USTASI, *AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, *BARİSTA ve GARS...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Akşener, partisinin seçim beyannamesini açıkladı mask
Akşener, partisinin seçim beyannamesini açıkladı
Yerel seçimlere 36 gün kaldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da mask
Yerel seçimlere 36 gün kaldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da
Çetinkaya sevgisi Karapınar’da geceyi aydınlattı mask
Çetinkaya sevgisi Karapınar’da geceyi aydınlattı
Sezer, “Gölcük’te çalmadık kapı bırakmayacağız” mask
Sezer, “Gölcük’te çalmadık kapı bırakmayacağız”
Özlü; “Başiske’mizi Türkiye Yüzyılına en iyi şekilde hazırlıyoruz” mask
Özlü; “Başiske’mizi Türkiye Yüzyılına en iyi şekilde hazırlıyoruz”
Çetinkaya, “Kırsal kalkınmaya desteğimiz sürecek” mask
Çetinkaya, “Kırsal kalkınmaya desteğimiz sürecek”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL