Pankreas vakalarında korkutan artış

İngiltere'de yapılan bir araştırma pankreas kanserinin giderek yaygınlaştığını ortaya çıkardı. Araştırmada, 1990 yılından beri 25 yaşın altındaki kadınlarda bu hastalığa yakalananların oranı yüzde 200 arttı.

25 ile 49 yaş arasındaki kişiler arasında bu oran yüzde 34 ile nüfusun geri kalanının neredeyse iki katı kadar arttı.

Neden ağırlıklı olarak kadınların etkilendiği hala belirsizdir. Kanser araştırmaları üzerine çalışmalarda bulunan Cancer Research UK'e göre, beş yıllık hayatta kalma oranı sadece yüzde beş olan pankreas kanserinin görülme sıklığı genel olarak yaklaşık yüzde 17 arttı.

Bu, kabaca erkekler arasındaki vaka sayısındaki artışa karşılık gelmektedir.

Araştırmacılar genel eğilimin artan obezite oranından kaynaklandığından şüpheleniyor.

Buckingham Üniversitesi'nden onkolog Prof Karol Sikora Daily Mail'e açıklamalarda bulundu. Sikora, "Muhtemelen son 20 yılda beslenme düzeninde meydana gelen değişikliklerle bir ilgisi var" ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi