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Ünlü yapımcı Mustafa Uslu: Ailemle birlikte ülkeyi terk ediyorum!

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'Sanat Güneşi' lakaplı Zeki Müren'in hayatını film yapacağını duyuran Mustafa Uslu'ya, merhum sanatçının mirasını bağışladığı Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Mehmetçik Vakfı'ndan onay çıkmadı. Yapımcısı olduğu Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş 'filmi mahkeme kararıyla vizyona girmeyen Uslu, maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

Ünlü yapımcı Mustafa Uslu: Ailemle birlikte ülkeyi terk ediyorum! mask
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‘Müslüm’, 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' ve ‘Ayla’ gibi çok izlenen sinema filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu (49), '2. Sayfa'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"4.5 MİLYON DOLAR HARCADIK"

Türkiye’de film çekmek çok zor iş. Neşet Ertaş filmine 4.5 milyon dolar (yaklaşık 135 milyon TL) harcamıştık. Rahmetli Neşet Ertaş’ın mirasçıları kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı. Maalesef davanın görüldüğü mahkeme tarafından filmimiz dahi izlenmeden, bilirkişi raporu dahi alınmadan vizyona girmesi engellendi. Bu sebeple bankadan film için çekmiş olduğumuz kredi borçlarımı ödeyemedim, icralık oldum.

"ÇOCUKLARIMIN OKUL TAKSİDİNİ ÖDEMEKTE ZORLANIYORUM"

"Serdar Ortaç’ın kumar borcunu yedi defa yapılandıran banka benim isteğimi maalesef kabul etmedi" diyen Uslu, "Çocuklarımın okul taksidini dahi ödemekte zorlanıyorum, kiralık arabaya biniyorum" şeklinde konuştu.

"ALMANYA'DA YAŞAYACAĞIZ"

Oyuncu Sinem Öztürk ile evli olan Mustafa Uslu, "Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim. Üzgün ve boynu bükük gidiyoruz. Almanya’da yaşayacağız. Bundan sonraki hayallerimizi orada gerçekleştirmeye çalışacağız, hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Milliyet

# Türkiye, banka

24 Şub 2024 - 16:48 Kocaeli- Magazin --- Okunma

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