Kamyonla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi

Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kamyon ile çarpıştı. Otomobil kamyonun altına girdi. Otomobilin arka kısmı kağıt gibi ezildi. Kazada otomobilde bulunan yaralanmadan kurtuldu. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan çekilmesi ile ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.