Batuhan A. gemisinin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmalarında 10. gün

Geçtiğimiz hafta Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisindeki 6 mürettebattan 2'sin cansın bedenine ulaşıldı.
Arama çalışmaları 10 gündür sürerken, kayıp 4 kişiden halen haber alınamadı.
Her gün yaklaşık 500 personelle havadan, karadan ve denizden aranan 4 kişi, 10'uncu gününde de hız kesmeden aranıyor.
Arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından dalgıçlar, son olarak yaptıkları aramada, makine dairesinin tavan egzos sintine tankı, sancak bölgesi, iskele jeneratör, baştarafları didik didik arandı.
Karacabey ve Balıkesir'in Bandırma ilçelerinde limanlardan görevlendirilen balıkçı tekneleri de arama çalışmalarına destek veriyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.