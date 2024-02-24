MHP İl Başkanlığı’nda beklenmedik gelişme

MHP Kocaeli İl Başkanlığı’nda beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Murat Nuri Demirbaş’ın başkanlığındaki MHP Kocaeli İl Yönetimi’nde yer alan Esat Muratoğlu’nun, il disiplin kurulu tarafından istifası istendi ve Muratoğlu da istifasını verdi. Yaşanan durumun gerekçesi ise Muratoğlu’nun parti içi disiplinsiz davranışları ve Cumhur İttifakı’na olan bakış açısı olarak öğrenildi. İstifa sonrası gazetemize konuşan Esat Muratoğlu “Teşkilat ne derse emrindeyiz. Teşkilat ne derse o olur” dedi. Edinilen bilgilere göre Muratoğlu’ndan boşalan yönetim kurulu üyeliği görevine MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri arasında yer alan Ümit Kurt atanacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.