Vatandaşlar güzel havayı dışarıda geçirdi, işte o anlar

Bir süre etkili Kocaeli’de olan soğuk, rüzgârlı, yağışlı havalar 19-25 Şubat haftasının sonuna yaklaşılan bugünlerde yerini güneşli ve sıcak bir havaya yerini bıraktı. Havanın ısınması ve yazdan kalma günlerin yaşanmasını fırsat bilen Kocaelili vatandaşlar kendini dışarı attı. Genç yaşlı, kadın erkek demeden pek çok vatandaşın dışarı çıktığı cumartesi gününde park, bahçe, yürüyüş yolu, sahil kesimi, SEKA Park ve Cumhuriyet Bulvarı oldukça hareketliydi. Çocuk sahibi aileler çocuklarını parklarda oynatırken gençler de arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdi.
Sıcak havayı fırsat bilenler dondurma yerken, katlanabilir sandalyelerini açıp kitap okudular, sahilde voleybol oynadılar.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.