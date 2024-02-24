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Vatandaşlar güzel havayı dışarıda geçirdi, işte o anlar

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Soğuk ve yağışlı havaların ardından gelen güneşli ve açık havayı gören Kocaelili vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Vatandaşlar güzel havayı dışarıda geçirdi, işte o anlar mask
Vatandaşlar güzel havayı dışarıda geçirdi, işte o anlar
Vatandaşlar güzel havayı dışarıda geçirdi, işte o anlar
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Bir süre etkili Kocaeli’de olan soğuk, rüzgârlı, yağışlı havalar 19-25 Şubat haftasının sonuna yaklaşılan bugünlerde yerini güneşli ve sıcak bir havaya yerini bıraktı. Havanın ısınması ve yazdan kalma günlerin yaşanmasını fırsat bilen Kocaelili vatandaşlar kendini dışarı attı. Genç yaşlı, kadın erkek demeden pek çok vatandaşın dışarı çıktığı cumartesi gününde park, bahçe, yürüyüş yolu, sahil kesimi, SEKA Park ve Cumhuriyet Bulvarı oldukça hareketliydi. Çocuk sahibi aileler çocuklarını parklarda oynatırken gençler de arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdi.

Sıcak havayı fırsat bilenler dondurma yerken, katlanabilir sandalyelerini açıp kitap okudular, sahilde voleybol oynadılar. 

Vatandaşlar güzel havayı dışarıda geçirdi, işte o anlar

Vatandaşlar güzel havayı dışarıda geçirdi, işte o anlar

Vatandaşlar güzel havayı dışarıda geçirdi, işte o anlar

Vatandaşlar güzel havayı dışarıda geçirdi, işte o anlar

Vatandaşlar güzel havayı dışarıda geçirdi, işte o anlar

Vatandaşlar güzel havayı dışarıda geçirdi, işte o anlar

Vatandaşlar güzel havayı dışarıda geçirdi, işte o anlar

Vatandaşlar güzel havayı dışarıda geçirdi, işte o anlar

Vatandaşlar güzel havayı dışarıda geçirdi, işte o anlar

Vatandaşlar güzel havayı dışarıda geçirdi, işte o anlar

Vatandaşlar güzel havayı dışarıda geçirdi, işte o anlar
Vatandaşlar güzel havayı dışarıda geçirdi, işte o anlar

# Kocaeli, kadın

24 Şub 2024 - 19:37 Kocaeli- Yaşam --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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