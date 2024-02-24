Vatandaşlar güzel havayı dışarıda geçirdi, işte o anlar

Bir süre etkili Kocaeli’de olan soğuk, rüzgârlı, yağışlı havalar 19-25 Şubat haftasının sonuna yaklaşılan bugünlerde yerini güneşli ve sıcak bir havaya yerini bıraktı. Havanın ısınması ve yazdan kalma günlerin yaşanmasını fırsat bilen Kocaelili vatandaşlar kendini dışarı attı. Genç yaşlı, kadın erkek demeden pek çok vatandaşın dışarı çıktığı cumartesi gününde park, bahçe, yürüyüş yolu, sahil kesimi, SEKA Park ve Cumhuriyet Bulvarı oldukça hareketliydi. Çocuk sahibi aileler çocuklarını parklarda oynatırken gençler de arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdi.

Sıcak havayı fırsat bilenler dondurma yerken, katlanabilir sandalyelerini açıp kitap okudular, sahilde voleybol oynadılar.