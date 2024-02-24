Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye sendikal hareketinin önemli isimlerinden biri olan Kavlak, geçtiğimiz ay Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığını bıraktı. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kavlak için yarın saat 12.00’de Türk Metal Sendikası’nın Ankara’da bulunan genel merkezi önünde tören yapılacak. Törenin ardından ikindi namazına müteakip Kırıkkale Kavlak Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedilecek.
Sendikal yaşamı yasa boğan ölüm, Pevrul Kavlak yaşamını yitirdi
Metal sektörünün en fazla üyesi olan Türk Metal Sendikası’nın onursal genel başkanı Pevrul Kavlak yaşamını yitirdi. Kavlak yarın Kırıkkale’de toprağa verilecek
24 Şub 2024 - 19:56 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma Yazdır
Mahreç Süriye Çatak Tek
Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.356.395 gösterim gerçekleşti.
İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR
İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48
KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR
Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...
ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR
Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...
KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR
Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09
KURUÇEŞME SEYİRPORT KAFEYE ELEMANLAR ARANIYOR
İzmit – Kuruçeşme, Akpınar mahallesinde açılışını yapacağımız SEYİRPORT kafemize; *LAHMACUN – PİDE USTASI, *AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, *BARİSTA ve GARS...
ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR
ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...
NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR
NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...
YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR
Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44
UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR
Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...
YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR
Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98
* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.