Miras kalacaklar dikkat: Yeni değişiklik sonrası artık böyle dağıtılacak

Ancak, miras paylaşımı sürecinde yaşanan anlaşmazlıkların maddi ve manevi zararları olabilir. Bu nedenle, miras bölüşümünde tarafların dikkatli olması ve adil bir çözüm bulunması önemlidir.

Son dönemde miras paylaşımı sürecinde önemli bir değişiklik yaşandı.

Artık, eğer bir kardeşiniz, anne ve babanın hayatta iken üzerine bir taşınmaz mal devralmış ve bu devir hukuka aykırıysa, anne ve baba vefat ettikten sonra bu mülk üzerindeki miras hakkınızı geri alabilirsiniz.

Bu, miras hukuku açısından önemli bir fırsat olup Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tapu iptal davası açarak adaletin sağlanmasına yardımcı olur.

Tapu iptal davası, usulsüz tapu kayıtlarının yasalara uygun hale getirilmesi için başlatılan yasal bir süreçtir ve Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılır. Dilekçe, mülkiyetle ilgili tüm detayları eksiksiz olarak içermelidir. Bu gelişme, miras paylaşımında hakları gasp edilen kardeşler için umut verici bir adımdır.

Kaynak: Haber Merkezi