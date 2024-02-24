Partilerin ve adayların bulvara stantları kuruldu

PARTİLERİN VE ADAYLARIN STANDINI KURDU

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesi siyasi partilerin belediye başkan adayları ve meclis üyesi adayları seçim kurullarına bildirildi. Bununla beraber başkan adayları başta olmak üzere parti teşkilat ve örgütleri çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda güneşli bir cumartesi gününü geride bırakan İzmit’te, Cumhuriyet Bulvarı’na partilerin ve adayların stantlarını kurdu. Partilerden biri SEKA Park’a da stant açtı.

ADAY TUTUŞ VE HÜRRİYET’İN DE STANDI KURULDU

Vatandaş güzel havada kendini dışarıya atarken AK Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yeniden Refah Partisi (YRP) İl ve İlçe Başkanlıkları bulvara stant kurdu. Seçmene ulaşma hedefindeki partiler broşür dağıttı. AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş ile CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in de stantları da bulvardaydı. Başkan adayı isimlerin stantlarında aday gösterildikleri partilerin gençlik kolları üyeleri duruyor. Coşkulu seçim şarkılarının çaldığı stantlarda zaman zaman danslar ediliyor.