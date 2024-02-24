Cumhur İttifakı temsilcileri lokma dağıttı

Cumhur İttifakı çatısı altında birlikte hareket eden AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kentteki temsilcileri bir araya geldi. İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ve MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur’un öncülük etmesi sonucu gerçekleşen birlikteliğe belediye meclis üyesi adayları ve partililer de katıldı. Beraat Kandili vesilesiyle gerçekleşen birliktelikte lokma döküldü, vatandaşa ikram edildi. Dokuzlar ve Okur lokma kazanı başına geçerken elleriyle lokma dağıtıp, İzmit sakinlerinin kandilini tebrik etti.