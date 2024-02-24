24 Kasım Anadolu Lisesi Curlingde final grubuna kaldı

BURSA’DA FİNALLERE KATILACAK
24 Kasım Anadolu Lisesi, Zümra Çolak, Ayşe Esma Bağaç ve Zeynep Özbay’dan oluşan takıma floor curlingde Zonguldak’ta yarıştı. Zonguldak grubunu geçen 24 Kasım Anadolu Lisesi, 5-8 Mart tarihleri arasında Bursa’da yapılacak Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecek. Okul Müdürü Zafer Çolak ve Beden Eğitim Öğretmenleri Serpil Nas, sporcularını kutladı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.