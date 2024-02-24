Minik kızların voleybol coşkusu

36 TAKIM KATILIYOR

İlimizde voleybola çok büyük ilgi var. Özellikle kulüp ve okul iş birliği sayesinde altyapılardan yetişen minik sporcular, en küçük yaş grubundan itibaren müsabakalara çıkıyorlar. Bu yılda en küçük yaş grubu olan midi voleybolda 36 takım 6 grupta mücadele ediyor. Önceki günde Hasan Gemici Spor Salonu’nda maçlar vardı. Bir süredir devam eden ligde Kocaeli Akademi, 23 Nisan Spor Kulübü, DSİ Spor ve Beş Renk Spor Kulübü gruplarından çıkmayı garantiledi. Grupta çıkan takımlardan DSİ Spor, Kocaeli Panterler’i 3-0 yendi. Kocaeli Akademispor da, 23 Nisa Kulübü’nü 3-1 ile geçti. Gelişim Spor Kulübü de, Büyük Kartepe Kulübü’nü 3-0 mağlup etti. Günün son maçında ise Beş Renk Spor Kulübü, Yahya Kaptanspor karşısında 3-0 galip geldi.