Minik kızların voleybol coşkusu

36 TAKIM KATILIYOR
İlimizde voleybola çok büyük ilgi var. Özellikle kulüp ve okul iş birliği sayesinde altyapılardan yetişen minik sporcular, en küçük yaş grubundan itibaren müsabakalara çıkıyorlar. Bu yılda en küçük yaş grubu olan midi voleybolda 36 takım 6 grupta mücadele ediyor. Önceki günde Hasan Gemici Spor Salonu’nda maçlar vardı. Bir süredir devam eden ligde Kocaeli Akademi, 23 Nisan Spor Kulübü, DSİ Spor ve Beş Renk Spor Kulübü gruplarından çıkmayı garantiledi. Grupta çıkan takımlardan DSİ Spor, Kocaeli Panterler’i 3-0 yendi. Kocaeli Akademispor da, 23 Nisa Kulübü’nü 3-1 ile geçti. Gelişim Spor Kulübü de, Büyük Kartepe Kulübü’nü 3-0 mağlup etti. Günün son maçında ise Beş Renk Spor Kulübü, Yahya Kaptanspor karşısında 3-0 galip geldi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.