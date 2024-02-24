U-17’ler gecikmeli start aldı

İLK MAÇLAR CUMA AKŞAMI OYNANDI
U-17 Ligi’nde ilk maçlar Cuma akşamı oynandı, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşmada İzmit 41 FK, Arslanbey Organize Sanayispor’u 3-1 mağlup etti. F Grubu’na dahil maçta İhsaniyespor ile Gölcük Şirinköyspor kozlarını Kavaklı Stadı’nda paylaştı. İhsaniyespor, rakibini 2-1 ile geçti. Hereke Stadı’ndaki maçta iki Körfez takımı karşılaştı. Körfez GB, Körfez İlçesi Birlikspor’u 2-0 mağlup etti. U-17 Ligi’nde ilk haftanın değir maçları Pazar günü oynanacak.
Kaynak: spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.