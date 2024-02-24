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24 Şub 2024 - 21:17- Spor G:

U-17’ler gecikmeli start aldı

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Küçük yaş gruplarında ilimizde yeni bir heyecan daha başladı. U-17 Ligi’nde maçlar iki hafta gecikmeli start aldı. Daha önce başlaması gereken maçlar hakem yetersizliği yüzünden ertelenmişti.

U-17’ler gecikmeli start aldı mask
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İLK MAÇLAR CUMA AKŞAMI OYNANDI

U-17 Ligi’nde ilk maçlar Cuma akşamı oynandı, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşmada İzmit 41 FK, Arslanbey Organize Sanayispor’u 3-1 mağlup etti. F Grubu’na dahil maçta İhsaniyespor ile Gölcük Şirinköyspor kozlarını Kavaklı Stadı’nda paylaştı. İhsaniyespor, rakibini 2-1 ile geçti. Hereke Stadı’ndaki maçta iki Körfez takımı karşılaştı. Körfez GB, Körfez İlçesi Birlikspor’u 2-0 mağlup etti. U-17 Ligi’nde ilk haftanın değir maçları Pazar günü oynanacak. 

 

Kaynak: spor servisi

# Körfez, Gölcük, İzmit

24 Şub 2024 - 21:17 Kocaeli- Spor --- Okunma

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